Американська модель і бізнесвумен, сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнер у рожевому вбранні здивувала образом

Кайлі звикла приділяти собі і своїй фігурі досить багато уваги, адже щоб отримувати позитивні відгуки в мережі, потрібно постійно піклуватися про зовнішність. Навіть після пологів Дженнер ізолювалася і сиділа на дієті, поки не привела фігуру в порядок. Тепер дівчина без скромності може показати багато чого.

Зокрема, Кайлі найбільше звертає увагу на себе за допомогою напівпрозорого одягу з незмінним акцентом на стегна. Оскільки саме ця частина прославила все сімейство сестричок Кардашьян, Кайлі не стала винятком. Нещодавно вона приміряла рожевий напівпрозорий комплект з вставками різної щільності.

Сидячи з новою косметикою власного виробництва, Дженнер приспустила бретельки ліфа, надаючи собі грайливості: "мій новий Очищуючий засіб для танучого макіяжу. Я так рада, що ви, хлопці, нарешті спробуєте!» ,- написала дівчина.

Фанати відповіли швидко відреагували:»ще 1 день 😍 😍 OMG ❤️; у тебе небезпечно відкрита головна зона; у мене немає таких фото, я заздрю; ти людина загадка, Кайлі; можна і не інтригувати, я відразу в інтересі; досконалість 💗; бездоганна любов; всі такі нетерплячі; вона кайфує від себе; повільно позбавляє дару мови".

Як видно, займаючись собственнним косметичним брендом, Кайлі завжди намагається бути на висоті, доводячи шанувальникам, що її образні нітрохи не гірше тих, які показують старші сестри. І хоча дівчина не модель ні фігурою, ні ростом-це не заважає Кайлі часто брати участь в незвичайних зйомках

Раніше дівчина показала в розділі Сторі особисті кадри з підготовки до зйомки, які потім з'явилися на множинних фан-акаунтах, які поширюють кращі фото з Дженнер. Цього разу перед об'єктивом вона позувала дійсно у всій красі.

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