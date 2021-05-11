Українська художня гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка була фавориткою Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", показала чорно-біле фото

Як повідомляє Politeka.net, відома українська гімнастка і улюблениця Влада Ями на шоу" Танці з зірками " Анна Різатдінова поділилася своїм міркуванням про красу жінок, процитувавши відому англійську актрису Вів'єн Лі. У своєму мікроблозі в Instagram дівчина опублікувала яскраві кадри із закулісся шоу і поділилася своїми враженнями.

"Вів'єн Лі переконана, що немає некрасивих жінок — є тільки жінки, які не знають, що вони красиві... Погоджуся на всі 100% з вищесказаним. А ви? Якщо згодні, залишайте смайли в коментарях 🤍", - заявила Різатдінова.

На фото Жінка спокусливо лежить на ліжку в темному міні-сукні, з ефектним макіяжем і легкої укладанням на голові. У коментарях зірці залишили кілька відгуків.

"Це плаття-поезія на тобі! Ти такий шедевр, красуня Анна! Ви-гімн всій красі на цій планеті! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Шикарна😍 😍 😍 😍", " ця жінка, що на фото прекрасна🔥", " звичайно, а ви найгарніша🙂"," звичайно згодна 😍 ти-красуня!!! І я😍 😍 😂", " вів'єн Лі сказала істину! Люблю екранізацію Віднесених вітром з дитинства, зараз працевлаштовуюся в магазин спортивний Пума консультантом-продавцем Аня, займаюся по твоєму майстер класу олімпійською зарядкою, шалено подобатися і пишу в стилі Дена Брауна про Чайковського-завдяки тобі океан натхнення відкрився:) ", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що фаворитка ями з " Танців з зірками "в міні і незвичайній сіточці показала топ весняних образів:"шикарні ноги".

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