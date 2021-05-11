Відома українська ведуча Лілія Ребрик показала яскравий образ в купальнику, поділившись з українцями своєю радістю

Нещодавно ведуча вирушила відпочити під жарким сонцем до Туреччини. Як повідомляє Politeka.net, вона поділилася фото з курорту на своїй сторінці в Instagram.

На новому фото ведуча показала себе на тлі моря і піску. Ребрик позувала в стильному пляжному образі. На ній був злитий білий купальник з різнобарвним рослинним принтом, а також легка напівпрозора шаль з таким же малюнком.

Ребрик позувала перед камерою, привставши навшпиньки і підперши боки руками. Ведуча радісно посміхалася, дивлячись кудись убік. Вона також вирішала надіслати українцям невеличкий подарунок з курорту.

"Сьогодні був класний день. Шлю вам промінчик сонця. А як ви? Чим займалися? Як день пройшов?", - написала знаменитість у підписі до знімка.

Її шанувальники тут же відреагували на цей пост.

"Як водичка в морі? Вже тепла?", "Ліля занадто", "Лілія ви чарівна", "Я вас поважаю, як талановиту артистку, як людину, але низ занадто ви в першу чергу мама двох ангелів!", "Лілія ви просто супер, люблю ваш настрій всім би такого позитиву, в наш час", "Красуня і не скажеш що має 2 дітей. Скоро з дочками в клуб буде ходити як старша сестра", "які фотки, ух!", "Мама дорога Ліля", - пишуть люди.

Нагадаємо, Лілія Ребрик показала, з ким і як відзначила своє 40-річчя в Туреччині: "це бомба!".

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