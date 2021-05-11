Відома українська фешн-фотограф Соня Плакидюк, що запам'яталася багатьом як суддя в шоу "Супер топ-модель по-українськи", показала себе в корсеті після виснажливого дня

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Судячи з підпису, Плакидюк зняла себе на відео після довгого робочого дня.

Так, на кадрах Соня стоїть перед дзеркалом в досить незвичайному образі. З одягу на ній тільки чорний корсет, облягаючі шорти і колготи. Втім, фотографа це явно не бентежить: вона впевнено знімає себе на камеру, корча забавні пики і посилаючи поцілунки.

Доповнили образ Плакидюк химерна укладка і великі сережки з перлами.

"31 година на ногах", - підписала кадри Соня.

Оля Полякова вирішила прокоментувати публікацію.

"Моя дівчинка", - написала вона.

Шанувальники фотографа також бурхливо відреагували на її пост.

"Ви сама досконалість! Еталон краси України" ,"красива ретро", "як завжди ідеальна", "ніщо не зломить Сонечку", - пишуть люди.

Раніше Соня приголомшила відвертим образом. Дівчина була в перуці, окулярах і бежевому корсеті з дуже великою прикрасою на плечі. При цьому неможливо не звернути уваги на показалися в декольте "півкулі".

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