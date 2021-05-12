В Україні збережеться холодна погода, проте дощі заливатимуть майже половину областей

У середу, 12 травня, у багатьох областях України погодні умови будуть не найприємнішими. Як розповіли синоптики Укргідрометцентру, з північного сходу прийде циклон, який принесе на лівобережну частину країни похолодання.

Однак, на цьому неприємні сюрпризи від погоди не закінчуються. Так, в середу дощі продовжать заливати східні області, а також Чернігівську, Сумську та Чернівецьку області. А ось на решті території країни опадів не очікується.

У північних областях вночі температура опуститься до + 7 ... +10 градусів, а вдень очікується від +13 до +16.

На заході вночі стовпчики термометра покажуть від +6 до + 9 градусів, а вдень повітря прогріється до +16....+23. На Закарпатті місцями можливо до + 25 градусів.

У центрі країни вночі очікується від + 6 до +9 градусів, а вдень – від +14 до + 17.

У східних областях вночі температура опуститься до + 5 ... +8 градусів, а вдень очікується від +14 до +17.

На півдні вночі очікується від + 7 до +10, а вдень – від +15 до +18.

У Києві опадів не очікується. Вночі температура коливатиметься від + 8 до +10 градусів, а вдень – від +14 до + 16.

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