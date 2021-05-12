Футболіст збірної України і півзахисник англійської команди "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відреагував на третє чемпіонство
Команда "Манчестер Сіті", за яку грає український футболіст Олександр Зінченко, взяла дострокову перемогу і стала в 7-й раз чемпіоном Англії.
"Неймовірно", - підписав фото Зінченко, де він сидить у кріслі на тлі трьох чемпіонських титулів.
"З Чемпіонством!", " Заслужив", " Саня, Найкращий!", "Зеніт тихо плаче в сторонці", " Саня, красунчик! Так тримати!",- пишуть підписники в коментарях.
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Крім того ми писали, що український боксер Олександр Усик вирішив кардинально змінити зовнішній вигляд.
Відповідним знімком Усик поділився в Instagram-сторіс.
На фото видно, що 34-річний важкоатлет вирішив зробив собі нову стрижку, він відростив вуса і на мочці лівого вуха боксера блищить сережка з каменем, який нагадує діамант.
На новий імідж Усика відреагували Boxing Talk в Твіттер, автори публікації порівняли українського боксера з зірками фільмів для дорослих 80-х років.
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