Футболіст збірної України і півзахисник англійської команди "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відреагував на третє чемпіонство

Команда "Манчестер Сіті", за яку грає український футболіст Олександр Зінченко, взяла дострокову перемогу і стала в 7-й раз чемпіоном Англії.

"Неймовірно", - підписав фото Зінченко, де він сидить у кріслі на тлі трьох чемпіонських титулів.

"З Чемпіонством!", " Заслужив", " Саня, Найкращий!", "Зеніт тихо плаче в сторонці", " Саня, красунчик! Так тримати!",- пишуть підписники в коментарях.

Крім того ми писали, що український боксер Олександр Усик вирішив кардинально змінити зовнішній вигляд.

Відповідним знімком Усик поділився в Instagram-сторіс.

На фото видно, що 34-річний важкоатлет вирішив зробив собі нову стрижку, він відростив вуса і на мочці лівого вуха боксера блищить сережка з каменем, який нагадує діамант.

На новий імідж Усика відреагували Boxing Talk в Твіттер, автори публікації порівняли українського боксера з зірками фільмів для дорослих 80-х років.

Нагадаємо, Усик похвалився "крутою тачкою", про яку мріяв з дитинства: "все завдяки Богу і працьовитості"