Українка завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті

Гімн України пролунав над столицею Угорщини завдяки Марті Федині.

19-річна харків'янка Марта Федина виграла для України першу в історії золоту медаль у сольних виступах в артистичному синхронному плаванні.

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Важливо відзначити, що за весь час виступів на європейських першостях, Україна змогла здобути два командних "золота" в комбінації і одне в довільній програмі.

Відео можна побачити тут.

Раніше ми писали, що футболіст збірної України Олександр Зінченко відреагував на третє чемпіонство.

Команда "Манчестер Сіті", за яку грає український футболіст Олександр Зінченко, взяла дострокову перемогу і стала в 7-й раз чемпіоном Англії.

"Неймовірно", - підписав фото Зінченко, де він сидить у кріслі на тлі трьох чемпіонських титулів.

"З Чемпіонством!", " Заслужив", " Саня, Найкращий!", "Зеніт тихо плаче в сторонці", " Саня, красунчик! Так тримати!",- пишуть підписники в коментарях.

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