Українка завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті
Гімн України пролунав над столицею Угорщини завдяки Марті Федині.
19-річна харків'янка Марта Федина виграла для України першу в історії золоту медаль у сольних виступах в артистичному синхронному плаванні.
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Важливо відзначити, що за весь час виступів на європейських першостях, Україна змогла здобути два командних "золота" в комбінації і одне в довільній програмі.
Відео можна побачити тут.
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Раніше ми писали, що футболіст збірної України Олександр Зінченко відреагував на третє чемпіонство.
Команда "Манчестер Сіті", за яку грає український футболіст Олександр Зінченко, взяла дострокову перемогу і стала в 7-й раз чемпіоном Англії.
"Неймовірно", - підписав фото Зінченко, де він сидить у кріслі на тлі трьох чемпіонських титулів.
"З Чемпіонством!", " Заслужив", " Саня, Найкращий!", "Зеніт тихо плаче в сторонці", " Саня, красунчик! Так тримати!",- пишуть підписники в коментарях.
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