Українка завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з водних видів спорту в Будапешті

Гімн України пролунав над столицею Угорщини завдяки Марті Федині.

19-річна харків'янка Марта Федина виграла для України першу в історії золоту медаль у сольних виступах в артистичному синхронному плаванні.

Важливо відзначити, що за весь час виступів на європейських першостях, Україна змогла здобути два командних "золота" в комбінації і одне в довільній програмі.

Відео можна побачити тут.

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Раніше ми писали, що футболіст збірної України Олександр Зінченко відреагував на третє чемпіонство.

Команда "Манчестер Сіті", за яку грає український футболіст Олександр Зінченко, взяла дострокову перемогу і стала в 7-й раз чемпіоном Англії.

"Неймовірно", - підписав фото Зінченко, де він сидить у кріслі на тлі трьох чемпіонських титулів.

"З Чемпіонством!", " Заслужив", " Саня, Найкращий!", "Зеніт тихо плаче в сторонці", " Саня, красунчик! Так тримати!",- пишуть підписники в коментарях.

Нагадаємо, Усик похвалився "крутою тачкою", про яку мріяв з дитинства: "все завдяки Богу і працьовитості"