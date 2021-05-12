Українцям розповіли про нову схему шахрайства, пов'язану в ПриватБанком
Жертви аферистів можуть не помічати списання коштів тижнями й навіть місяцями. Хитрість полягає в тому, що кошти списуються у людей які не можуть простежити за їх рухами. Найчастіше це літні українці, які користуються кнопковими телефонами, пише Обозреватель.
Відомо про випадок, коли з рахунку Приватбанку Київської пенсіонерки майже щодня списувалися невеликі суми. У підсумку з лютого по травень у неї пропало приблизно 6000 грн.
У виписці говориться, що гроші витрачалися на різного роду ігри, онлайн-розваги, хоча телефон був без інтернету, а доступу до карти не було ні у кого. Постраждала помітила пропажу після того, як у неї не вистачило коштів на оплату ліків в аптеці. Таким же чином списувалися кошти й у чоловіка жертви, але на суму приблизно 7000 грн. Примітно, що в обох випадках карти оформляли в одному і тому ж відділенні банку.
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Втрачаємо кращих з кращих": зупинилося серце народного артиста України, світ кіно і театру в жалобі
В сім'ї Алли Пугачової вперше висловилися після жаху з дітьми: "Страшна трагедія..."
У "Голосі країни" нарешті розкрили правду про роман Тіни Кароль і Дана Балана: "Історія, яка стала..."
Кароль переборщила з декольте, вразивши зовнішнім виглядом на концерті: "Сильно, Тіна, дуже сильно"
Фахівці запевняють, що гроші повернути легко, якщо платіж проходив без підтвердження в системі 3D-Secure. Це означає, якщо кошти знімалися без підтвердження СМС-повідомленням. Тоді банк може оскаржити операції через платіжну систему.
Однак якщо платіж був схвалений, то оскаржити його й отримати відшкодування практично неможливо.
Якщо ж банк зовсім відмовився розбиратися в ситуації, то потерпілий має право відправити письмову скаргу в Національний банк України, який призначить перевірку.
Зазначимо, що гроші без відома господаря карти можуть списуватися лише в трьох випадках: коли дані потрапили до шахраїв, картою скористався хтось із близького оточення і картою могли скористатися і менеджери банку.
Убезпечити себе можна, відключивши функцію інтернет-платежів, а також механічно стерши CVV-код.
Нагадаємо про нові правила для кредитів і депозитів, в Нацбанку оголосили, що зміниться: "з сьогоднішнього дня..."
Як повідомляла Politeka, у Приватбанку залишили українців без грошей в розпал карантину, клієнти в подиві: "Банк не дозволяє..."
Також Politeka писала, що у податковій попередили українців, що треба встигнути зробити до 1 травня: "загрожують штрафи".