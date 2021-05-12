Українцям розповіли про нову схему шахрайства, пов'язану в ПриватБанком

Жертви аферистів можуть не помічати списання коштів тижнями й навіть місяцями. Хитрість полягає в тому, що кошти списуються у людей які не можуть простежити за їх рухами. Найчастіше це літні українці, які користуються кнопковими телефонами, пише Обозреватель.

Відомо про випадок, коли з рахунку Приватбанку Київської пенсіонерки майже щодня списувалися невеликі суми. У підсумку з лютого по травень у неї пропало приблизно 6000 грн.

У виписці говориться, що гроші витрачалися на різного роду ігри, онлайн-розваги, хоча телефон був без інтернету, а доступу до карти не було ні у кого. Постраждала помітила пропажу після того, як у неї не вистачило коштів на оплату ліків в аптеці. Таким же чином списувалися кошти й у чоловіка жертви, але на суму приблизно 7000 грн. Примітно, що в обох випадках карти оформляли в одному і тому ж відділенні банку.

Фахівці запевняють, що гроші повернути легко, якщо платіж проходив без підтвердження в системі 3D-Secure. Це означає, якщо кошти знімалися без підтвердження СМС-повідомленням. Тоді банк може оскаржити операції через платіжну систему.

Однак якщо платіж був схвалений, то оскаржити його й отримати відшкодування практично неможливо.

Якщо ж банк зовсім відмовився розбиратися в ситуації, то потерпілий має право відправити письмову скаргу в Національний банк України, який призначить перевірку.

Зазначимо, що гроші без відома господаря карти можуть списуватися лише в трьох випадках: коли дані потрапили до шахраїв, картою скористався хтось із близького оточення і картою могли скористатися і менеджери банку.

Убезпечити себе можна, відключивши функцію інтернет-платежів, а також механічно стерши CVV-код.

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