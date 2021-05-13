"Міс Україна" Ліза Ястремська показала фото у вечірній сукні та розповіла про вечерю

Як повідомляє Politeka.net, цього року на конкурсі "Міс Всесвіт" Україну представлятиме 28-річна модель Єлизавета Ястремська. Дівчина вже вирушила в Майамі, де буде проходити конкурс, і часто показує в своєму Instagram закулісся і своє життя перед головним показом. Так, нещодавно красуня виклала в мікроблозі чарівне фото у вечірньому образі, і розповіла, що зібралася в ньому на вечерю.

Як видно, Ліза відображена в холі готелю, вона випрямила спину і стоїть у величній позі. Перед камерою красуня з'явилася в довгій вечірній сукні насиченого червоного кольору, яке підкреслило ідеальну фігуру і оголило витончені плечі. Свій образ вона доповнила білою стрічкою "Міс України" і бежевим клатчем. Волосся дівчини зібрані в акуратну зачіску, а на її обличчі яскравий вечірній макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографії Ястремська розповіла, що вони постійно роблять тести на коронавірус. "Після репетицій і чергового тесту на COVID-19 Ми пішли вечеряти", - підписала кадр учасниця. Користувачі тут же почали обговорювати нове фото Лізи, засинаючи її компліментами в коментарях. "Зроби все можливе, дорога", "Приголомшливо", "Красива жінка", "Прекрасна", "Я люблю тебе, королева!", "Красуня", "Ти шикарна".

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