Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча Тетяна Воржева, розплакалася в машині
Артистку постійно порівнюють з відомою актрисою, повідомляє Politeka.net. Сама ж Воржева в одному з інтерв'ю зізналася, що їй неприємно це порівняння, адже їй хотілося б просто залишатися самою собою.
Проте зірку продовжують називати "українською Анджеліною Джолі" через ефектну зовнішність з пухкими губами.
Зараз Воржева продовжує активно займатися творчістю, вона записує пісні, а також знімається в кліпах. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Так, цього разу красуня розмістила уривок відеороботи співака MAZH.
На кадрах Воржева сиділа в машині і плакала, в результаті її макіяж розмазався.
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"Прем'єра треку і відео «Пьяная Луна» @30.02_official і @mazh_bombae на ютуб і всіх цифрових майданчиках. Була рада знятися у вас, дорогі постачальники моїх мурашок.
😎 Я дуже хочу, щоб такого продукту було на просторах шоу-бізу більше. Глибоко, романтично, те саме true, якого нам всім так не вистачає...
@skuratovsky ... драматична актриса в мені розкрилася, передає привіт, бажає продовження в кіно 😎", - написала Тетяна.
За годину публікація зібрала понад 100 переглядів і трохи коментарів.
"Трохи схоже на. Токіо. Ярослав Малій", "але хлопці молодці хороший хіт вийшов", - написали користувачі мережі.
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