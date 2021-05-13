У 2009 році український боксер Олександр Усик виграв головний "бій" - він одружився на неймовірній красуні Катерині
З тих пір пара живе душа в душу. У щасливої сімейної пари підростає троє дітей: старша дочка Ліза і двоє синів – Кирило і Михайло.
Спортсмен завжди з величезною теплотою відгукується про сім'ю.
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Катерина була і залишається для чемпіона головною жінкою, і воно не дивно, дружина Усика-справжня красуня.
Боксер нещодавно заявляв, що хоче чотирьох дітей в сім'ї: "щоб українців і українок ставало більше".
До слова, український боксер Олександр Усик вирішив кардинально змінити зовнішній вигляд
Відповідним знімком Усик поділився в Instagram-сторіс.
На фото видно, що 34-річний важкоатлет вирішив зробив собі нову стрижку, він відростив вуса і на мочці лівого вуха боксера блищить сережка з каменем, який нагадує діамант.
На новий імідж Усика відреагували Boxing Talk в Твіттер, автори публікації порівняли українського боксера з зірками фільмів для дорослих 80-х років.
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