У 2009 році український боксер Олександр Усик виграв головний "бій" - він одружився на неймовірній красуні Катерині

З тих пір пара живе душа в душу. У щасливої сімейної пари підростає троє дітей: старша дочка Ліза і двоє синів – Кирило і Михайло.

Спортсмен завжди з величезною теплотою відгукується про сім'ю.

Катерина була і залишається для чемпіона головною жінкою, і воно не дивно, дружина Усика-справжня красуня.

Боксер нещодавно заявляв, що хоче чотирьох дітей в сім'ї: "щоб українців і українок ставало більше".

До слова, український боксер Олександр Усик вирішив кардинально змінити зовнішній вигляд

Відповідним знімком Усик поділився в Instagram-сторіс.

На фото видно, що 34-річний важкоатлет вирішив зробив собі нову стрижку, він відростив вуса і на мочці лівого вуха боксера блищить сережка з каменем, який нагадує діамант.

На новий імідж Усика відреагували Boxing Talk в Твіттер, автори публікації порівняли українського боксера з зірками фільмів для дорослих 80-х років.

Нагадаємо, Усик похвалився "крутою тачкою", про яку мріяв з дитинства: "все завдяки Богу і працьовитості"