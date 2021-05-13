Актриса "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес поділилася з фанатами кадрами з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, гаряча красуня і зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес вже давно підкорила серця мільйонів чоловіків по всій країні. Дівчина активний користувач Instagram, де часто радує шанувальників яскравими кадрами зі свого насиченого життя. Так, цього разу модель поділилася яскравими знімками з яскравої фотосесії, в якій з'явилася в дивовижному і спокусливому образі.

Як видно, на нових фото Валерія відображена в просторій світлій кімнаті, вона крутиться перед камерою. Демонструючи всі свої принади і спереду, і ззаду. Перед камерою красуня з'явилася в коротенькій темно-зеленій сукні з дрібним світлим малюнком, цей наряд красиво підкреслив витончену фігуру актриси і оголив довгі стрункі ніжки. Волосся дівчини розпущене і трохи розпатлане, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Товстолес написала: "Всім привіт. Мене звати Лера. Мені 26 років. І тільки зараз я зрозуміла, що взагалі не знаю себе. Я точно знаю, що люблю Бібера і кльово кривляюся. На цьому все. А ще на мою я дуже симпатична". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях до фото.

Нагадаємо, Блондинка з "Жіночого кварталу" в яскравій білизні розбурхала кадрами в роздягальні: ну дуже смілива поза.

Як повідомляла Politeka, Блондинка з "Квартал 95" показала, хто тут бос, вип'ятивши сідниці в червоній білизні: "Зловживаєш..."

Також Politeka писала, Блондинка з "Квартал 95" переборщила з розтяжкою, показуючи форми в спідниці з вирізом: "Ого!".