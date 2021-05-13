Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова поділилася корисними порадами і новими яскравими фото з відпочинку на Сейшелах

Нещодавно відома блогерка і гімнастка вирушила відпочити на екзотичні острови, де, судячи з численних фото, чудово проводить час на пляжі. Як повідомляє Politeka.net, Даша вирішила поділитися з передплатниками корисним постом з порадами, які стануть в нагоді в подібній подорожі.

"Скільки б ви не подорожували, питання, що знадобиться в поїздці, завжди актуальне. Що ж варто взяти з собою на Сейшели? Розглянемо необхідний тревел-набір", - написала Ульянова.

В її набір необхідних на Сейшелах речей потрапили: сонцезахисні засоби, головний убір, багато яскравих купальників і пляжних нарядів, спорядження для підводного плавання, фототехніка, красиві аксесуари.

"Ну і, звичайно ж, гарний настрій, без нього ніяк", - додала в кінці поста дівчина.

Цю публікацію Даша супроводила своїми новими фото з відпочинку.

На знімках Ульянова позувала в облягаючому костюмі для плавання, розташувавшись на скелях біля самого моря. Дівчина витончено зігнулася, демонструючи свою підтягнуту форму.

Шанувальники Даші тут же почали коментувати її пост.

"Після твоїх постів, Сейшели-нова мрія", "краса неймовірна", "дівчина вогонь", "Фотографа. Таку красу повинен бачити світ", "і звичайно цілу аптечку на всі випадки!",- пишуть люди.

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