Популярна українська співачка Настя Каменських поділилася яскравим спогадом з мексиканського пляжу

Як відомо, останні тижні зірка провела в Мексиці, де зі своїми подругами, а пізніше ще й чоловіком, знімала контент для реаліті-шоу «Дівчатка рулять». Днями Настя повернулася в Україну, проте, судячи з усього, у неї залишилося ще багато фото з поїздки. Одним з них співачка поділилася в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На фото Каменських позує на пляжі на тлі моря і неба. Дівчина стоїть босяком на піску, проте одягнена вона не в купальник. Співачка вибрала для прогулянки чорно-білу блузу і дуже короткі чорні шорти.

Настя стояла, поклавши одну руку на талію і кокетливо виставивши вперед ногу. На обличчі співачки красувалася задоволена посмішка. Видно, що поїздка в Мексику зробила її дуже щасливою.

Шанувальники Каменських тут же почали коментувати її фото.

"Шикарна як завжди", "шикарна фігура, і сама дуже шикарна найкраща з кращих", "божественне фото. Настя, ви богиня, кольори вражають", "яка Настя красива і життєрадісна", "Просто нереальна«,» красуня з приголомшливою посмішкою", "яка жінка, яка посмішка, красуня, обожнюю", "шикарні ноги Анастасія", - пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських показала, як вони з мамою прощалися з океаном після зйомок реаліті-шоу: "Стільки пережили".

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