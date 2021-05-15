Таке мало хто може розповісти

Близька людина Полякової розкрила несподівані подробиці про артистку

Про це в програмі «Зірковий шлях» розповів директор і права рука артистки Артем Чирков, який вже майже 9 років поруч з Олею. При цьому сама артистка називає його своїм гастрольним чоловіком.

Саме Чирков познайомив Полякову з продюсером Михайлом Ясинським, з яким вони зараз разом працюють.

«У нас є чатик в телеграмі "Трійничок" називається, там я, Оля і Міша Ясинський наш продюсер. Ми там радимося на будь-які теми щодо нашої роботи", - розповів він.

Зараз у Полякової штат співробітників, але був час, коли Чирков працював і концертним директором, і тур-менеджером, і костюмером, і стилістом іноді.

Йому доводилося виконувати і вельми інтимні прохання зірки.

"Ходив в аптеку, по тампони, таке було. Ну, а що тут такого? Це як будь-який чоловік для своєї жінки може купити...», - поділився Артем.

Більш того, він розповів, що настільки добре знає виконавицю, що без проблем може купити їй кросівки або навіть білизну.

Крім того, Чирков розповів, що одного разу перед концертом зірка забула взяти з собою нижню спідницю до сукні. Але вихід із ситуації був знайдений досить швидко:

"Ми дивимося, що в закладі, в якому ми виступали тоді, висить штора саме такого кольору, як нам і було потрібно. Ми запхали цю штору Олі в білизні, вона пішла виступати. І честь зберегла, і грошей заробила", - зізнався він.

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