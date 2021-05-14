Концертний директор Олі Полякової розкрив несподівані подробиці про співачку

Одкровеннями він поділився у програмі»Зірковий шлях". Директор і права рука артистки Артем Чирков вже майже 9 років поруч з Поляковою. При цьому сама артистка називає його своїм гастрольним чоловіком.

За час їх багаторічної співпраці було всяке: і сварки, і скандали, і навіть бійки. Однак конфліктні ситуації завжди закінчувалася мирно, зараз чоловік з артисткою залишаються в хороших дружніх відносинах.

Чирков розповів, що часто виходив на сцену разом з Поляковою, але про це ніхто не знав.

"Коли на сцені біля Олі з'являвся кінь в шинелі і гумовій масці, так це був я. я побував на всіх головних сценах країни як артист, але цього ніхто не знає», - розповів він.

Також Чирков зізнався, як так вийшло, що він став не тільки концертним директором, а й частиною виступу.

"Я так собі подумав, ну або я когось найму, хто буде отримувати ці гроші. Це ж райдер ще потрібен на нього, дорога, їжа. Так що я вирішив ці гроші заробляти сам", - розповів Чирков.

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