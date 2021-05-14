Українська співачка Злата Огневич, яка стане героїнею другого сезону "Холостячки", розповіла про прекрасний період у своєму житті

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Злата розговорилася з фанатами, розповівши, які емоції зараз переживає. Свій пост вона супроводила фото, на якому постала в дуже стильному вигляді.

«У житті все циклічно. Люди, події, відкриття, знайомства, проекти і навіть - пісні... Я зараз отримую такі інсайти, що мене просто розриває на дрібні шматочки від емоцій! Навіть почала бігати вечорами, щоб якось збити емоційне напруження. Уміння радіти залежить від ступеня відкритості душі. Відкривайте свою Душу, пробуйте і помиляйтеся, надихайтеся, випробовуйте гострі відчуття і перевіряйте себе на міцність. Саме на міцність! Горіти, дихати, жити тут і зараз. І дякувати! Кожну мить", - підписала фото зірка.

У коментарях співачці залишили багато слів підтримки. Не обійшлося і без компліментів, адже виглядала зірка приголомшливо.

"Як завжди неймовірна", "красива", "красуня Злата", "Солодка", "золоті слова", "Злата, це добре, що у Вас все відмінно! Нехай завжди буде успіх! Ви володієте чудовим голосом, ви талант! Удачі Вам!", "Виглядаєш розкішно", - пишуть користувачі Мережі.

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