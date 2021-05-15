Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва вміє над собою посміятися, що регулярно демонструє у себе в соцмережах

Як передає Politeka.net, цього разу 35-річна співачка опублікувала фотографію, зроблену у фотошопі. На знімку вона стояла в човні в розтягнутих шортах, кепці і майці без рукавів. В руках у неї красувалася величезна риба. Варто відзначити, що від шарму артистки не залишилося і сліду. Вона була схожа на справжню рибалку. Ймовірно, так співачка могла б виглядати, якби не стала зіркою.

"Дещо про мене", - підписала фото співачка.

У коментарях шанувальники зірки стали вправлятися в почутті гумору. Не обійшлося і без компліментів для кумира.

"І ніхто не скаже, що це фотошоп", «обожнюю», «Даш, привози його додому», «краще синиця в руках, ніж журавель в небі», «Фігасє... які шорти прикольні)))», "Ось це улов!", "Хейтери скажуть фотошоп)))", "М-да... Рибачка Даша якось в травні... Вразила! Як цей мультиплікатор витримав таке? Респект!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Астаф'єва заради жарту приміряла маску Instagram, яка зробила її обличчя схожим на мультиплікаційного героя. Співачка стала пухленькою, але її, схоже, це не бентежило. Гігантські щоки змінили артистку до невпізнання.

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