Епідемія коронавірусу та локдаун привнесли свої корективи в шкільний графік по всій країні

Далеко не всі учні відправляться на літні канікули в кінці травня, як годиться. Деяким доведеться ходити в школу в червні. В оприлюдненому днями листі Міністерства освіти України сказано, що дату закінчення навчального року має визначати педрада кожного навчального закладу. Головне - щоб навчальний рік закінчився не пізніше 1 липня, пишуть "Факти".

Так, київська влада вирішила не продовжувати навчальний рік. Про це у себе на сторінці в Фейсбук повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Валентин Мондрієвський. За його словами, оскільки під час жорсткого карантину заняття велися дистанційно, то немає необхідності продовжувати заняття.

Також вийдуть на літні канікули вчасно школярі Одеської області, тобто для них навчання завершиться в кінці травня.

Що стосується Львівської області, то тут прийнято рішення, що кожна школа визначатиме дату початку канікул самостійно - залежно від того, скільки часу в тому чи іншому навчальному закладі тривав карантин. За словами директора Департаменту освіти Львівської облдержадміністрації Олега Паски, деякі школи завершать навчальний рік у червні, але більша частина шкіл — все ж наприкінці травня.

У Харкові школярі навчатимуться до 4 червня. Крім того, вже точно відомо, що навчальний рік затягнеться в Полтаві (до 9 червня), в Черкасах і Тернополі (до 8 червня), в Сумах і Хмельницькому (до 11 червня) і в Кропивницькому (там літні канікули можуть початися або 7 червня, або 14-го).

Нагадаємо, що незважаючи на епідемію та карантин, ЗНО для випускників цього року має пройти у запланований термін. Але школярів звільнили від обов'язкового проходження ДПА. Тому, ЗНО необхідно тільки тим, хто збирається цього року вступати до ВНЗ.



При цьому всі учасники ЗНО зобов'язані дотримуватися протиепідемічних заходів, бути в масках і мати при собі антисептики. А на вході будуть вимірювати температуру.

Нагадаємо про шкільні канікули в 2021 році: коли і скільки відпочиватимуть юні українці Цієї весни.

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