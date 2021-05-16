"Міс Україна" Ліза Ястремська показала фото у вечірній сукні та розповіла про вечерю

Як повідомляє Politeka.net, цього року на конкурсі "Міс Всесвіт" Україну представлятиме 28-річна Київська модель Єлизавета Ястремська. Дівчина на початку травня оговталася в Голлівуд, де буде проходити конкурс, і часто показує в своєму Instagram закулісся і своє життя перед головним показом. Так, нещодавно красуня виклала в мікроблозі чарівне фото у вечірньому образі, і розповіла, що в цьому вбранні вона вийде на сцену фіналу конкурсу "Міс Всесвіт".

Як видно, Ліза відображена на сірому тлі, а перед камерою з'явилася в розкішній вечірній сукні. Її наряд декорований великою кількістю стразів і прямо-таки виблискує, а хитромудрий фасон тільки підкреслює ідеальну фігурку і довгі ніг красуні. Волосся дівчини зібране в елегантну зачіску, а на її обличчі яскравий макіяж, вона загадково дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографій Ястремська написала: "Моя вечірня сукня для виходу на сцену фіналу 69-го конкурсу "Міс Всесвіт". Користувачі тут же почали активно обговорювати розкішний образ красуні, засинаючи її компліментами в коментарях до публікації. "Ти прекрасна", "Красуня", "Як красиво", "Ідеальна", "Ого, це шикарна Міс Україна! Сукня тобі дуже личить", "Вау! Прекрасно. Я тебе люблю", "Удачі тобі, красуня, ця корона твоя", "Справжня королева Всесвіту", "Чудова", "Це таке приголомшливе плаття! Упевнений, Україна зараз тобою пишається. Ти така красива!",- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Українку "не пустили" в США на конкурс "Міс Всесвіт": "На жаль, для нас – це...".

Як повідомляла Politeka, Названа "Міс Україна Всесвіт 2020": хто представить країну на міжнародному конкурсі, фото красуні.

Також Politeka писала, Українцям показали вбрання, в якому Єлизавета Ястремська представить країну на конкурсі "Міс Всесвіт": перші кадри.