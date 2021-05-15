У 2009 році український боксер Олександр Усик виграв головний " бій " - він одружився на неймовірній красуні Катерині
Як пише Politeka.net, з тих пір пара живе душа в душу. У щасливої сімейної пари підростає троє дітей: старша дочка Ліза і двоє синів – Кирило і Михайло. Спортсмен завжди з величезною теплотою відгукується про сім'ю. Катерина була і залишається для чемпіона головною жінкою, і воно не дивно, дружина Усика-справжня красуня. Сьогодні, 15 травня, боксер зворушливо привітав свою Катю з Днем народження. Про це він написав у своєму акаунті в Instagram, додавши літнє фото з коханою дружиною.
Боксер нещодавно ніжно привітав кохану жінку зі святом:"з Днем народження, моя улюблена любов".
До слова, фоловери українського боксера Олександра Усика засипали пару компліментами і приємними побажаннями.
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"Трьох народила і така красуня, ось це жінка у Усика", " Крута фотка 🔥", " Боже мій красотища яка 😍😍😍❤️🙌🔥", "телевізор на задньому фоні, прикольно фото того часу !", "У моєму піонерському таборі така бейсболка була тільки у самих блатних і у мене"," Нормальний картуз", " а хіба буває любов не кохана😂 Кепка зачёт💪", " ви просто суперські. Дай бог вам здоров'я 🙏", - пишуть в коментарях.
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