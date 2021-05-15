Відома актриса Ніколь Кідман показала, як займається спортом

Як пише Politeka.net, Ніколь Кідман є однією з найпопулярніших зірок Голлівуду. Красуні хоч і 53 роки, але виглядає вона явно молодше. Дівчина доглядає за собою і обожнює спорт. Цього разу Ніколь вирішила показати в Instagram, як бігає.

На фото Ніколь була в лосинах, топі і кросівках. Красуня бігла по дорозі серед дерев. Волосся Кідман довелося зібрати назад, щоб вони не заважали сеансу тренування.

"Попереду вихідні", - написала зірка під фото.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Який хороший день", "ти чудово виглядаєш, Ніколь", "вона бігун, вона зірка легкої атлетики", "як прекрасна моя любов", "де це красиве місце", "на іншому кінці планети я біжу з тобою", "ви завжди можете бігти до мене в обійми, побачивши фільм з широко закритими очима".

Повідомлялося, що знаменита голлівудська актриса Ніколь Кідман похвалилася фігурою в новому спокусливому образі.

Кідман позувала в джинсовому костюмі, при цьому штани актриса грайливо потягнула вниз, а куртку зняла і просто тримала в руках, залишившись в короткій білосніжній майці-алкоголічці. Наряд "фермерської дівчинки" вдало підкреслив всі достоїнства фігури Ніколь.

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