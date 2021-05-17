Відомий український гуморист Ігор Ласточкін, зірка "Квартал 95", показав себе на прогулянці по Прип'яті

Як пише Politeka.net, Ігор Ласточкін став популярним гумористом, граючи ще у вищій лізі КВК. Актор був суддею в "Лізі сміху", а тепер красень блищить в"Квартал 95". Не забуває Ласточкін і про соціальні мережі, де підігріває до себе інтерес.

На кадрах Ласточкін був у масці, бейсболці і кофті. Ігор опублікував кілька фото, на яких показав, як гуляє по Прип'яті.

"Зона відчуження вражає! Дуже багато цікавого! Приїжджати потрібно мінімум на пару днів, нам явно не вистачило одного дня", - написав Ласточкін під фотографією.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Тур по містах зайшов далеко", " відмінний ірокез! треба в Харкові так спробувати", "дивно, як зупинилася машина часу!", "І не страшно було в осередку радіоактивного зараження?", "Страшно красиве місце - це про Чорнобиль. Дуже вражає і не залишає байдужим. Були там восени, дуже сподобалося", " вона відчуження клас фільм. Там це цікаво колесо огляду було у фільмі, ігор?".

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