Дочка Олі Полякової Маша показала, як проводить час з подружками вночі
Як пише Politeka.net, Маша є старшою дочкою Олі Полякової. Красуня вже встигла піти по стопах мами, почавши займатися музикою, а також активно веде Instagram, де за дівчиною стежать десятки тисяч українців.
Цього разу Маша вирішила показати, як проводить час з подружками. Красуні були в сукнях, танцюючи в нічному закладі. Видно, що дівчатам було досить весело.
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На ще одному відео Маша вже показала, як проводить з подругою час вдень. Красуні жартували під звукову доріжку і майже поцілувалися, передумавши в останній момент.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже ролики були опубліковані в Instagram, але зазвичай дівчину без уваги не залишають: "неймовірні дівчата".
Повідомлялося, що старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, показала яскраве фото в новому образі, красуню не впізнати.
Як видно, Марія зображена на вулиці, схоже, це в Києві. Вона вийшла на прогулянку в короткій темній спідниці, чорній шкіряній косусі і масивних черевиках з панчохами.
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