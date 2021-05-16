Дочка Олі Полякової Маша показала, як проводить час з подружками вночі

Як пише Politeka.net, Маша є старшою дочкою Олі Полякової. Красуня вже встигла піти по стопах мами, почавши займатися музикою, а також активно веде Instagram, де за дівчиною стежать десятки тисяч українців.

Цього разу Маша вирішила показати, як проводить час з подружками. Красуні були в сукнях, танцюючи в нічному закладі. Видно, що дівчатам було досить весело.

На ще одному відео Маша вже показала, як проводить з подругою час вдень. Красуні жартували під звукову доріжку і майже поцілувалися, передумавши в останній момент.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже ролики були опубліковані в Instagram, але зазвичай дівчину без уваги не залишають: "неймовірні дівчата".

Повідомлялося, що старша дочка співачки Олі Полякової, Маша, показала яскраве фото в новому образі, красуню не впізнати.

Як видно, Марія зображена на вулиці, схоже, це в Києві. Вона вийшла на прогулянку в короткій темній спідниці, чорній шкіряній косусі і масивних черевиках з панчохами.

Нагадаємо, дочка Полякової в міні-спідниці і капелюсі підняли на сміх за нову зовнішність

Також Politeka повідомляла, що Полякова з 16-річною донькою влаштували битву купальників, завороживши апетитними формами

А ще Politeka писала, що дочка Олі Полякової здивувала зовнішністю після нового експерименту



