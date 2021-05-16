Співачка Аліна Гросу заінтригувала шанувальників новими знімками, на яких виглядала дуже щасливою

Про це передає Politeka.net, з посиланням на Instagram 25-річної знаменитості.

Аліна вилложила серію фотографій, на яких вона позує зі своїм передбачуваним обранцем Романом Полянським, з яким вона все ще офіційно не підтверджує відносини.

Компанію парочці склав маленький хлопчик, як стверджують шанувальники, племенник Гросу.

На знімках, Роман ніжно обіймає кохану, вони катаються на дерев'яних гойдалках десь за містом і, як видно, дуже весело проводять час.

"Старшого брата Ромки тут поруч немає, зате є інший Роман😋 але ми всі передаємо привіти вам", - підписала вона.

Шанувальники назвали Аліну і Романа - красивою парою і дуже раді за них.

"Які ви милі",

"Яка гарна пара... 🔥 🔥 🔥 І племінник-сонечко 😍... Вам йдуть дітки... Доповнювати... Займайтеся кар'єрою і... любов",

В інтерв'ю Каті Осадчої Аліна Гросу якось говорила, що боїться афішувати стосунки з новою молодою людиною, адже в цьому питанні, на її думку, не варто поспішати, Романа вона представляє публіці, як свого близького друга і колегу і каже, що заради неї він переїхав з Москви до Києва.

Нагадаємо, що Аліна Гросу, яка нещодавно розлучилася, звернулася до українців за порадою:"Хочу знову спробувати...".

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