Погода в Україні 17 травня влаштує справжній переполох

Як передає Politeka.net, після порівняно сприятливих вихідних в Україну нагрянуть дощі з грозами. Опади очікуються у всіх без винятку областях. При цьому температура повітря в залежності від регіону буде сильно відрізнятися.

Найтепліше буде в східних областях. Там температура буде зберігатися в районі 26-28 градусів. Жителі прибережних регіонів зможуть відкрити купальний сезон.

На півдні буде на кілька градусів холодніше - в районі 20-22 градусів. Дощі з грозами погіршать ситуацію, тому на вулиці буде некомфортно.

У центрі температура опуститься до 19-21 градусів. Вночі очікується близько 11-13 градусів. На крайньому Заході буде схожа температура. Трохи тепліше буде в Тернопільській, Рівненській, Волинській та Хмельницькій областях. Там стовпчики термометра прогріються до 20-22 градусів.

Найхолодніше буде в Закарпатській області. Там температура може впасти до 18 градусів.

Варто відзначити, що дощі затриматися в Україні на кілька днів. При цьому погода буде погіршуватися, а температура падати. На Заході у вівторок похолодає до 13 градусів. Опуститься температура і в теплих східних регіонах.

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