Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників новим образом на природі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Зірка останнім часом часто змінювала образи, чим іноді прямо шокувала своїх шанувальників, так і цього разу красуня здивувала новим виходом.

У своєму мікроблозі Аліна виклала кілька знімків, на яких відображена в цікавій локації біля озера. Перед камерою вона з'явилася в розкішному образі – на ній довге чорне плаття з мереживними елементами вельми цікавого фасону. Цей наряд підкреслив не тільки витончену фігуру красуні, але і шикарне декольте. Волосся артистки розпущене і красиво укладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Гросу написала: "Яке задоволення, що вже можна скинути з себе всі утепляшки і насолодитися сонечком і хорошою погодою. Як ви провели вихідні? Я з близькими людьми на природі, на репетиціях, відпочинку і на прекрасній премії". Користувачі тут же кинулися обговорювати нові фото Аліни. "Найкрасивіша богиня", "Ви чарівні", "Прекрасний образ", "Чарівна", "Така красива", "Красуня", "Дуже красива", "Грандіозна красуня", "Просто вау", - пишуть фанати в коментарях до фото співачки.

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