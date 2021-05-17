Відома українська співачка Наталія Могилевська показала себе, заговоривши про прем'єру

Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська стала дуже відомою співачкою серед українців. Зірка постійно миготить на екрані в різних шоу, а також веде соціальні мережі, де розповідає про свою творчість.

Цього разу в Instagram Наталя опублікувала пост, в якому поділилася майбутньою прем'єрою:

"Нарешті♪️ Ділюся з вами обкладинкою нової пісні.

Я випила твою любов #ДОДНА

21 травня на всіх стрімінгових майданчиках!".

На обкладинці Могилевська була в червоному піджаку з золотими візерунками і великим декольте. Образ дівчина доповнила стильним капелюшком, позуючи на тлі яскравого сонця.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка яскрава, красива, трохи Нова Наташа. Не перестаєте радувати і надихати, дивувати!!!", "Вау, дуже-дуже класне фото, з нетерпінням чекаю прем'єру", " Супер!З нетерпінням чекаю! Завжди люблю",

Повідомлялося, що популярна українська співачка Наталія Могилевська здивувала своїм виглядом на модному заході.

Могилевська показала кадри, на яких зображена поруч з балериною Катериною Кухар. Наталя з'явилася на вечірці в об'ємній помаранчевій сукні.

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