Краща подруга Насті Каменських і колишня дружина позитиву Анна Андрійчук показала нову зачіску і свій образ для прогулянки по Києву

Після розставання із зірковим чоловіком дизайнер не втрачає часу даремно: вона придбала ще більш широку популярність завдяки зйомкам в реаліті-шоу Каменських «Дівчатка рулять», а також активно веде свою сторінку в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, цього разу Андрійчук вирішила показати образ для своєї нової фотосесії.

Так, на нових кадрах Анна позує на вулицях Києва, демонструючи волосся, заплетене в ефектну тугу косу. Дизайнер одягнена у вільну шкіряну куртку з червоним написом на спині.

"Знімаємо. Моя ідеальна коса. З якою зачіскою я вам найбільше подобаюся?",- підписала знімки Андрійчук.

Її передплатники тут же почали коментувати пост.

"Рапунцель 21 століття", "Красиво", "Стиль", "Краща", "Богиня з будь-якою зачіскою", "ти прекрасна завжди, обожнюю, і дуже захоплююся", "Нарешті моя улюблена фотографія", "Ануш - краса, самурайська коса))) йде, чівоужтам", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Андрійчук поділилася фото, на якому позувала в міні-бікіні червоного кольору. Дівчина стояла на пляжі, демонструючи розкішну фігуру.

Фанати, включаючи чоловіка Каменських-Потапа, поставили тисячі лайків і засипали дівчину компліментами.

Нагадаємо, екс-дружина позитиву вразила "жаркими" фото з Потапом і зізнанням: "Яке щастя, що є ти".

Як повідомляла Politeka, екс-дружину позитиву після розлучення зняли в ліжку відразу з трьома красунями: "Бути такою, яка є".

Також Politeka писала, що краща подруга Каменських в червоному бікіні вразила навіть Потапа: "Тащуся від такої краси".