Знаменита французька модель Тілан Блондо показала, як дуріє на камеру в халаті
20-річна красуня, яка ще будучи дитиною прославилася як «найкрасивіша дівчинка в світі» завдяки своїй яскравій зовнішності, порадувала шанувальників новими фото на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На нових кадрах Блондо вирішила показати свою легковажну і трохи грайливу сторону. З одягу на моделі був лише білий халат, який Тілан злегка приспустила з плечей. При цьому, на її обличчі красувався повноцінний макіяж з яскравими рум'янами і помадою.
На одному з фото дівчина вирішила подуріти і завзято висунула на камеру язик.
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Шанувальники Тілан прийшли в захват від її фото.
"Красуня", "Крихітка", "Міс Всесвіт", "Так прекрасна моя Тілан", "Моя красива королева«,» все ще найкрасивіша дівчинка в світі", "Ти мій краш", "яка красуня з красивими очима", "цей макіяж відмінно виглядає на тобі", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Тілан опублікувала міні-фільм, похвалившись фотосесією в замку. Тілан приміряла розкішні фешн образи, включаючи прозорі вбрання, червоне бальне плаття і миле міні. Дівчина позувала на сходинках, а ззаду красувалися старовинні статуї.
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