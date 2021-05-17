"Картинка в Інстаграме дуже часто відрізняється від реального життя"

Знаменита українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка запам'яталася багатьом як фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками-2019", показала фігуру в міні-сукні і відверто розповіла про комплекси

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram, в якому відверто висловилася на спірну тему.

Так, спортсменка зізналася, що через роботу у неї часто бували періоди, коли вона не встигала робити нічого іншого, в тому числі – стежити за своєю зовнішністю. Через це у зірки виникли комплекси.

Вона зазначила, що багато в чому це було пов'язано з Інстаграмом, де дівчата публікували фото своєї «відкоригованої» зовнішності.

"Звичайно ж, через це з'являлися комплекси. Ти просто згадуєш, яка ідеш після тренування-втомлена, з мокрим волоссям, пунцового кольору. І починаєш порівнювати себе з красивими і нафарбованими дівчатами на фото", - згадує гімнастка.

Вона нагадала дівчатам про те, що на знімках в соцмережах люди показують свої обличчя з фільтрами і ретушшю. На тлі цього її хвилює, що в гонитві за таким ідеалом деякі можуть піддатися бажанню скористатися «уколами краси».

"Не забувайте про те, що картинка в Інстаграме дуже часто відрізняється від реального життя. Я не виступаю проти того, що іноді можна щось в собі підкоригувати. Але мінімально!.. У мене теж був період, коли я замислювалася, а не підкоригувати свою зовнішність... Вам може здаватися, що на фото я ідеальна, але у мене теж є розтяжки. Також були висипання, випирав живіт, про що я вам розповідала", - зізналася Різатдінова.

Вона додала, що їй допомогла любов до себе і прийняття своєї зовнішності.

Цей пост гімнастка супроводила фото, на якому позує в чорній міні-сукні зі вставками у вигляді напівпрозорої сіточки.

Шанувальники не змогли пройти повз.

"А я собі подобаюся і ви мені", "просто вогонь", "Красуня і розумничка", "Ти найкрасивіша дівчина яку я тільки бачив", - пишуть люди.

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