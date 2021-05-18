Українська модель Єлизавета Ястремська після провалу на конкурсі "Міс Всесвіт" розповіла про своє ставлення до переможниці і реакції на оголошення результатів

Раніше стало відомо, що в конкурсі головних красунь планети перемогла 27-річна Джулія Гама з Бразилії, а представниця України не потрапила навіть у ТОП-21. У своєму Instagram Єлизавета поділилася кількома постами, в яких висловилася про свої враження від конкурсу, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, Ястремська назвала свою участь у цьому змаганні " безцінним досвідом. Висловилася вона також і про переможницю.

"Участь у конкурсі "Міс Всесвіт" назавжди залишиться в моїй пам'яті, як одна з найяскравіших подій в моєму житті...від душі вітаю переможницю - представницю міс Мексику Джулію Гаму. Щиро вболівала за неї, як і за тих дівчина, які отримали призові місця, і за кожну зі своїх сестер з Міс Всесвіту", - написала модель.

Вона подякувала всім, хто вболівав на цьому конкурсі за неї.

"Мої нові перемоги попереду. Найважливіша перемога для мене - бути визнаною тобою, Україна", - додала Ястремська.

Вона також розповіла, як відреагувала на оголошення результатів. Модель зазначила, що деякі дівчата, які не потрапили в ТОП-20 не могли стримати сліз. Однак, сама Єлизавета не плакала.

"Дівчатка ридали, хто не був у ТОП-20. Особливо Південна Африка – Наташа – дуже красива дівчина, вона просто не змогла стримати сльози, вона так ридала...Я не плакала, але я перші півгодини не могла повірити в це. У мене стало темно в очах", - згадує дівчина.

Вона додала, що для неї було найскладніше витримати численні тренування перед конкурсом і сон всього по 4 години на день.

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