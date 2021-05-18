Відома у всьому світі супермодель Наомі Кемпбелл вперше стала мамою, про що повідомила в соцмережі

Як повідомляє Politeka.net, відома супермодель і трендсеттер Наомі Кемпбелл у свої 50 років вперше стала мамою. Цю новину Зірка повідомила своїм шанувальникам в мікроблозі в Instagram, виклавши трепетне фото своєї руки, яка тримає крихітні ніжки немовляти.

Модель не стала поширюватися на тему того, як малятко з'явилася на світ – вона могла як усиновити її, так і прийняти від сурогатної матері. Однак, це не скасовує того, що дитина її, хоча сама вона навряд чи його народила. Судячи зі знімка, можна припустити, що Наомі стала мамою дівчинки.

"Прекрасне маленьке щастя вибрало мене в якості своєї матері. Це така величезна честь для мене - прийняти у своє життя цю ніжну душу, що не вистачає слів, щоб описати зв'язок, яка тепер є між нами, мій ангел. Немає більшої любові на світі", - написала в підписі до кадру Кемпбелл.

Треба сказати, що новина про народження дитини стала несподіваною не тільки для фанатів зоряної моделі, але і для її зіркових колег. У коментарях до знімка в соцмережі багато знаменитостей крім слів поздоровлень висловлюють своє здивування цій події. Схоже, свої плани на материнство супермодель ретельно приховувала.

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