Вони були разом 12 років

Колишня дружина знаменитого українського дизайнера Андре Тана відверто висловилася про їхнє розлучення

Днями дизайнер оголосив, що після 12 років стосунків він розлучився зі своєю дружиною Аліною Харченко, яка також розвиває власний бренд одягу. Як повідомляє Politeka.net, Харечко також прокоментувала те, що трапилося в своєму Instagram.

"Я дякую тобі за ці 12 років разом, Андрію Миколайовичу!",- написала вона.

Модельєр згадала про те, як вони з чоловіком разом займалися будівництвом бізнесу і спостерігали, як він росте, банкрутує і долає кризи.

"Я дякую тобі за цей досвід! Дякую тобі за все, ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо. У моєї дочки дуже талановитий тато, яким точно можна пишатися", - заявила Харечко.

Пізніше колишня дружина дизайнера також поділилася відео, на якому вона чепуриться під романтичну музику. У підписі вона зізналася, що все ще вірить в любов.

"Вірю в любов. Незважаючи ні на що. Всупереч усьому", - написала Харченко.

У коментарях до її посту підписники підтримали Аліну.

"Красива", "дуже красива і жіночна", "око не відірвати", "по-чарівному прекрасні", "самодостатня Богиня!", "Скоро любов знайдеться і буде взаємною", "яка чарівна ти, Алінка", - пишуть люди.

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