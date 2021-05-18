20-річна дочка популярної співачки Віри Брежнєвої Соня здивувала реакцією на архівні фото своєї матері

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Соня Кіперман зробила перепост з однієї з фан-сторінок співачки. На фото Брежнєва красувалася в блискучому купальнику і мініатюрній синій спідниці. Наряд ледь прикривав найпотаємніше, відкривши погляду прекрасну фігуру зірки. Як виявилося, ці фото були зроблені для журналу HIM.

Дочка співачки поділилася фотографіями зі своїми шанувальниками, залишивши під ним підпис.

"Якби тільки вона зберегла всі свої наряди для мене. Моя мама крутіше твоєї", - підписала фото дівчина.

Як відомо, Соня - старша дочка Віри Брежнєвої. Також артистка виховує дочку Сару від другого шлюбу. Співачка дуже близька зі своїми дочками.

Раніше ми писали, що 39-річна Брежнєва оригінально привітала свою старшу сестру з днем народження. Як відомо, Віра з багатодітної сім'ї-у артистки є три сестри: Галина, Анастасія та Вікторія. Старша сестра співачки живе з сім'єю в Греції. На фото в сторіс Брежнєва засвітила свою родичку.

"44 - не вік. Нехай буде міцним здоров'я і щоб частіше бачилися", - підписала фото співачка.

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