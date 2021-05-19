Відома італійська актриса і модель Моніка Беллуччі вразила формами в прозорій кофті
Як повідомляє Politeka.net, сьогодні Моніці 56 років, але вона як і раніше вважається однією з найкрасивіших і бажаніших жінок світу. Актриса виглядає молодше своїх років, показуючи, що старіти можна красиво – без пластики і безлічі уколів краси.
Беллуччі завжди славилася своєю фігурою, адже з молодості вона володіє неймовірно пишними формами і витонченими вигинами. У мережі постійно публікують її архівні пікантні фото, на яких є, чим помилуватися.
Так, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився знімок, на якому актриса постала у вельми привабливому вигляді. Беллуччі була в прозорій чорній блузці, яку вона розстебнула. Блузку утримував корсет, який підкреслював талію актриси. Вона лежала на ліжку, слухаючи музику в навушниках. Копиця волосся додавала образу жвавості. Саме таким чарівним виглядом зірці завжди вдавалося підкорювати чоловіків.
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У коментарях шанувальники стали бурхливо обговорювати зовнішність свого кумира.
"Люблю її з дитинства", «вона неймовірна», «фантастичний лук», «дика троянда», «яка красуня», «ідеальна жінка», «закохатися легко, забути неможливо», "Ти просто вогонь", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що 56-річна Моніка Беллуччі показала, чому вона ефектніше молодих моделей: "бездоганність в простоті".
Як повідомляла Politeka, 56-річна Моніка Беллуччі труснула "старовиною", перефарбувавшись в блондинку:"Просто не впізнати".
Також Politeka писала, що Моніка Беллуччі в приспущеній кофтині показала, чим привабити в 56 років:"жінка-натхнення".