КОМІКИ Євген Кошовий, Олександр Пікалов і Степан Казанін з "Квартал 95" приїхали з концертом в улюблене місто

На офіційному акаунті студії" Квартал 95 " в Instagram опублікували фото колективу перед концертом, передає Politeka.net.

На фото всі кварталівці сидять в шикарному ресторані за столом і позують. Серед коміків Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Степан Казанін, Юрій Крапов, Міка Фаталов, Юрій Великий і Володимир Мартинець. КОМІКИ сидять за засервованим столом з білою скатертиною і очікують обід, оскільки на вулие ще день.

Так, у підписі до знімка " Квартал 95 "йдеться, що сьогодні ввечері в Одесі" кварталівці " смішитимуть одеситів.

"Одеса, рідненька, чекаємо всіх на концерті сьогодні о 20: 00! Ми так скучили 🤍", - написано під фото.

Фанати тут же почали коментувати приїзд до Одеси улюблених "кварталівців" і розкритикували, що концерт вирішили влаштувати в будній день - у людей робота: "лицеміри жахливі!", "У будній день? Ну хоч би почекали 😢", " а приколи про наркета Баканова і Зелю будуть у випусках кварталу?", "🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏", "

Хлопці Ви молодці,тільки Володимира Олександровича не хватає❤️❤️❤️❤️❤️ ", "Головного клоуна не вистачає", "А Юрчик Ткач, де???🔥".

Нагадавши, Кароль відпустила минуле, показавши зухвалу себе, кадри: "ось тепер унікальна"

А ще Politeka писала, Тіна Кароль в чорному ліфі і хусточці знайшла, чим ще вразити українців: "Відвал голови просто"

Також Politeka повідомляла, Кравець з Квартал 95 "довела" Кошового до напівнепритомного стану: відео потрапило в мережу