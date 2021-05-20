Українська співачка Аліна Гросу з'явилася в красивому вбранні, що підкреслює фігуру
Артистка стежить за зовнішністю, дивуючи шанувальників новими стильними і жіночними образами, повідомляє Politeka.net. Аліна у звичайному житті віддає перевагу легкому макіяжу, перед цим зволожуючи шкіру гелем алое вера. Зірка також не забуває зволожувати шкіру губ, завдяки чому її губи виглядають ідеально.
В кінці дня Гросу вмивається, зазвичай міцелярною водою, адже у неї не проблемна шкіра, якій не потрібен особливий догляд.
Для зйомок зірка вибирає макіяж яскравіше. Зокрема, в одному з останніх відео в Instagram, можна помітити Аліну з яскравими губами. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Макіяж відмінно поєднувався з красивим платтям зірки - довгий наряд струмував по тілу, а красива вишивка заворожувала.
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"Вишиванкаday ❤️ ви сьогодні одягнені у вишиванку? 💃 🏼 💃 🏼 💃 🏼 Не вважаєте важливим так одягнутися?)", - написала зірка.
За чотири години публікація зібрала понад 20 тисяч переглядів і багато коментарів:
"Обожнюю всі свої вишиванки! 😍 😍 😍В мене їх дуже багато !!!! Коли одягаю її, то відчуваю таку неймовірну любов до своєї України !!!!! 💙 💛 💙 💛 💙 💛 Я живу в Донецькій області, пишаюся своєю Україною ... інший мені не треба ..... Тому моя країна - - - - - найкраща !!!!!!!!!!!!!", "Така ніжна і красива😍 💐", "красуня", "ви дуже красива жіночна, леді, як завжди на висоті 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥👍👍👍🤗😊", "Що за дурне питання. Звичайно кожен українець любить свою вишиванку і з задоволенням одягне)".
Нагадаємо, Аліна Гросу, яка нещодавно розлучилася, звернулася до українців за порадою:"Хочу знову спробувати...".
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