Відома у всьому світі супермодель Наомі Кемпбелл виглядає дивовижно навіть в простому білому платті

Наомі Кемпбелл зовсім недавно здивувала світ радісною новиною. Справа в тому, що Наомі, якій через 3 дні виповниться 51 рік, поділилася в пості, що тепер вона мати дочки, яку так давно хотіла завести. З цього приводу фанати почали масово згадувати кращі фотосесії моделі, якими можна пишатися.

Як відомо, довгий час Наомі відмовлялася від того, щоб завести дітей. Більш того, вона говорила, що не бажає поспішати і повністю присвячувала себе кар'єрі. Серед робіт Наомі тисячі фото різного стилю і напрямку. Наприклад, чуттєвий кадр у білій сукні не зміг залишити фанатів байдужими.

На жаль, в коментарях інших профілів багато критики щодо її віку і про те, що зірка більше любить себе, ніж когось іншого, тому, дивлячись на такі фото, людям складно побачити в Наомі ніжну матір.

» У мене є наступна відповідь на це; ніхто з нас не знає, який шлях вона пройшла, щоб стати матір'ю, і не повинен її за це засуджувати; відправка найкращих побажань більш ніж вітається 😌; яка різниця ,як вона красива; хороша буде завжди, в будь - якій ролі " - пишуть в мережі.

Ми також писали, модель не стала поширюватися на тему того, як малятко з'явилася на світ – вона могла як усиновити її, так і прийняти від сурогатної матері. Однак, це не скасовує того, що дитина її, хоча сама вона навряд чи його народила. Судячи зі знімка, можна припустити, що Наомі стала мамою дівчинки.

"Прекрасне маленьке щастя вибрало мене в якості своєї матері. Це така величезна честь для мене-прийняти в своє життя цю ніжну душу, що не вистачає слів, щоб описати зв'язок, яка тепер є між нами, мій ангел. Немає більшої любові на світі", - написала в підписі до кадру Кемпбелл.

Нагадавши, 50-річна Наомі Кемпбелл згадала, якою " пантерою "була в молодості:"Все ще хороша".

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