Колишній чоловік співачки Слави Камінської, пластичний хірург Едгар Камінський прокоментував скандал з колишньою солісткою ВІА Гри Мішею Романовою

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю Славі Дьоміну в шоу «Слава +» він розповів, що вагітність не є протипоказанням до операції. Камінський не став прямо відповідати, чи робив він операцію Міші Романовій, але заявив, що небезпеки для дитини в такій ситуації не було. Він підкреслив, що не може обговорювати своїх клієнтів, якщо вони не давали на це згоди.

"Сучасний наркоз-безпечний. І вагітні-такі ж люди. Хочете сказати, що вони не хворіють? Вагітність - не протипоказання до операції", - заявив лікар.

Як відомо, раніше Міша Романова зізналася, що в одній зі столичних клінік їй зробили операцію зі збільшення грудей. Пізніше вона дізналася, що операція проводилася, коли вона вже була вагітна, але не знала про це. На думку співачки, вона була шокована подією і кілька днів ридала.

"Після цього зрозуміла-лікарям не можна довіряти на 100%. Ніхто не застрахований від їх недбалості", - зазначила Романова.

Пізніше телеведуча Катя Осадча з'ясувала, що операцію Міші робив Едгар Камінський.

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