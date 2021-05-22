Відома модель Емілі Ратаковски вразила фігурою в стильному бікіні
Як пише Politeka.net, Емілі Ратаковскі є успішною американською моделлю і починаючою актрисою. Красуня не так давно народила дитину, але вже встигла відновити фігуру. І хоч красуня не так часто зараз публікує в Instagram фото, не забувають про неї фанати, які активно розвивають фан-сторінки дівчини.
На фото, яке з'явилося на одному з акаунтів в Instagram, Емілі позувала в рожевому бікіні, в якому трусики були на смужках. Дівчина стояла на балконі на тлі інших висоток, демонструючи розкішну фігурку.
Фанати поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають: "розкішна у всьому".
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Повідомлялося, що відома модель Емілі Ратаковскі на прогулянці показала, як сильно схудла після пологів.
З настанням теплої погоди Емілі більше не ховається від камер і з гордістю ходить на прогулянці, показуючи форми у всій красі. Багатьом було сильно цікаво, як схудла Емілі і як змінилася в цілому після народження сина.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі в коротенькому топі показала фігуру через пару місяців після пологів
А ще Politeka повідомляла, що Емілі Ратаковскі в короткій сукні засвітила схудлу фігуру після пологів
Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі зважилася показати фігуру після пологів у сукні з вирізом на всю спину