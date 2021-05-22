Російська актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова стала досить популярною актрисою. Українцям дівчина відома завдяки проектам" Квартал 95", але взагалі має в своєму активі десятки картин. Зараз красуня активно веде Instagram, де підігріває інтерес фанатів до своєї персони.

На новому фото дівчина здалася в кофті, позуючи біля стіни. Красуня перебувала в напівтемряві і тільки легкі промені сонця частково потрапляли на Світлану.

Фанати відразу почали ставити лайки і писати коментарі під публікацією:

"Я закохалася в цю фотографію", "дуже красива фотографія", "яка ж ти красива, Світлана"," це шалено красиво"," неймовірно красиве фото", " дуже красива!!!!І така талановита", "просто вогонь", "дуже красива фотографія", "бабуся молодець - тягне", "Світлана, душа моя...Як же я вас люблю. Шикарне фото на постер", "така красива і дуже талановита актриса", "шикарна зачіска, ви найкраща-Світлана".

Повідомлялося, що відома актриса Світлана Ходченкова показала себе на відпочинку.

Цього разу зірка поділилася кадром, зробленим під час прогулянки на яхті. 38-річна зірка розляглася на палубі, підставивши своє тіло сонечку. На ній був гарний синій купальник.

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