Актриса "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес поділилася з фанатами кадрами з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, довгонога блондинка і зірка "Жіночого кварталу" Валерія Товстолес вже давно підкорила серця мільйонів користувачів – дівчина активний користувач Instagram, де часто радує своїх шанувальників яскравими кадрами насиченого життя. Так, цього разу модель поділилася яскравими знімками, на яких показала себе на заміському відпочинку.

На нових знімках Валерія відображена на красивій веранді з деревами біля самої води. Перед камерою вона з'явилася в цікавому пляжному вбранні - на ній чорний купальник цікавого фасону і вузькі бежеві шортики, а зверху вона накинула цікавий білий піджачок. Волосся моделі зібране в недбалу зачіску, а на її обличчі стильні окуляри і чарівна посмішка.

У підписі до публікації Товстолес похвалилася своїм відпочинком. "Вибачте, але я знову на відпочинку. А я вам пропонувала зі мною. Мені здається, дорослим теж обов'язково їздити в "табір". Особлива атмосфера, нові знайомства. Люди на відпочинку особливі, розслаблені, щасливі. Особливо, якщо ти ще поєднуєш свій відпочинок з тренуваннями. Як вам мої солодкі фоточки з задоволеним обличчям?",- написала дівчина. А шанувальники тут же почали обговорювати її нові фото зіркової красуні, засинаючи її компліментами в коментарях.

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