Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в ефектному образі
Як пише Politeka.net, Світлана Ходченкова стала справжньою зіркою російського кінематографа. Дівчина популярна і серед українців, адже брала участь у безлічі проектів Студії "Квартал 95". Зараз Світлана веде активно сторінку в Instagram, де за дівчиною стежать сотні тисяч фанатів.
Цього разу красуня опублікувала фото, на якому здалася у фіолетовому вбранні і підборах. Дівчина зализала волосся назад, а руки сховала в кишені.
"Фіолетовий серпанок, Захід Сонця в Лос-Анджелесі або просто ЧБ?",- написала зірка під фото.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Просто чудова Світлана. Ви сияете. Який гарний і елегантний синій. Люблю цю картинку. Ви на висоті", " Світлана, ви дуже красива. Щастя і здоров'я Вам!", "Господи! Ви сияете! Вау", " Світочка, як же тобі йде цей колір!".
Повідомлялося, що російська актриса Світлана Ходченкова вразила красою в чорній сукні.
Так, красуня була присутня на прем'єрі нового фільму зі своєю участю. Для "виходу в світ" знаменитість вибрала чорне облягаюче плаття, а ідеальна зачіска лише додала пікантності фотографії.
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