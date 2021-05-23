Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе на червоній доріжці

Як пише Politeka.net, Даша Трегубова стала дуже популярною телеведучою і встигла зайнятися безліччю цікавих проектів. Красуня також встигла побудувати кар'єру успішної актриси, а ще обожнює радувати фанатів читанням поезії. Не забуває зірка і про Instagram, де ділитися з користувачами своєю творчістю.

Цього разу "карколомна красуня" Даша опублікувала фото, де позувала в червоній сукні з великим вирізом. Дівчина стояла на червоній доріжці, виставивши одну ніжку. Так як красуню знімали знизу, можна легко оцінити стрункість ніжок, адже плаття задувало вітром. Як можна зрозуміти, Трегубова перебувала на церемонії "Людина року", де їй потрібно було вручити кілька нагород.

"Нога від Катерини", - написала зірка під фотографією.

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Даша Трегубова вразила новим вбранням.

На свіжому відео, яке зірка опублікувала у себе в Instagram, вона постала в червоній сукні з глибоким декольте. Блондинка покрутилася перед камерою, прикувавши всі погляди до вирізу.

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