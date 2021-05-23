Російський співак грузинського походження Валерій Меладзе-младший брат композитора Костянтина Меладзе нагороджений престижною премією

Валерій Меладзе після скандалу, який торкнувся його брата Костянтина Меладзе отримав спеціальну нагороду" Легенда російського шоу-бізнесу " в рамках російської музичної премії. Про це повідомили в Instagram-пабліку Мeladzemusic, повідомляти Politeka.net.

Як відомо, Лорак стала підопічною Меладзе в 2007 році. Випустивши спільну пісню з його братом Валерієм, співпраця тривала недовго. Зараз же Кароліна заявила, що Костянтин нібито робив непристойні пропозиції взамін на співпрацю. За словами співачки, вона ввічливо відмовилася, після чого продюсер заблокував її номер в телефоні.

Користувачі Мережі захоплені досягненням артиста.

"Ані Лорак з цієї премії була знята?) ", "Ось це Я розумію, дійсно, ЛЕГЕНДА🔥 🔥 😍"," вітаю заслужено 👏 👏 👏

Яка хороша премія!", "Відмінно!!!👏 👏по-іншому і бути не могло! Я б сказала, Герой роману. 💗 ", "Важливі етапи життя пов'язані з піснями Валерія-Кості", " Найкращий виконавець, браво обож обожнюю вашу спільну творчість ❤ ❤ ️", " Це точно!👏 👏 👏 Люблю з дитинства!❤️❤️❤️😘😘😘", - пишуть в коментарях.

Раніше в інтерв'ю Ані Лорак обмовилася, що Костянтин Меладзе пропонував їй особливі умови співпраці взамін на просування по кар'єрі.

Нагадавши, Ані Лорак перервала мовчання після нових звинувачень Меладзе, звернувшись до шанувальників: "я прошу всіх вас…»

Як повідомляла Politeka, Приходько влізла в скандал з Лорак і Меладзе і пошкодувала про це: "свічку не тримала..."

Також Politeka писала, що Джанабаєва в сукні без ліфчика показала витівки з Меладзе: "а як у вас?"