Переможниця "Холостяк-10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала себе в новому образі, здивувавши одкровенням
Минулого року на 24-річну колишню гімнастку звалилася небувала слава після того, як вона отримала заповітну каблучку від "Холостяка" Михайлюка у фіналі шоу. І хоч стосунки у парочки не склалися (не витримали навіть трьох місяців "тиші", поки ефіри показували на ТБ), Даша все одно полюбилася українцям. За життям довгоногої красуні спостерігають майже 300 тис. підписників в Instagram.
Ульянова частенько з'являється в сміливих образах, на межі пристойності, дивуючи пластикою і гімнастичними трюками. Також ділиться секретами краси і підтримки себе в хорошій формі.
На новому фото Даша позувала в чорних шортиках-"парашутах" і блакитному піджаку, доповнивши лук черевиками та стильною сумочкою, передає Politeka.net.
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У підписі красуня заговорила про наболіле: виявляється, у популярності є зворотна сторона медалі.
"На сьогоднішній день я зрозуміла одне: що б ти не сказав, Яку б точку зору не намагався донести - тебе все одно захейтятя) ззворотна сторона публічності 🤷🏻♀️ Чого вже говорити, якщо деякі примудряються хейтити мою родиму пляму 😅 але я рада, що на мене підписані прекрасні адекватні люди, які навіть, якщо не згодні з моєю думкою, не переходять на особистості. 👌", - поділилася вона.
Користувачі з ентузіазмом обговорили пост Ульянової в коментарях:
"Класна Даша🔥 🔥 🔥 і все у тебе чудово👍"
"Культури у людей не вистачає ("
"Дашка, ти красуня❤️"
"Даша, ти дуже класна, добра і чуйна! Люби себе!"
Нагадаємо, Переможниця " Холостяка "Ульянова задерла ногу, показавши майстерність акробатики на пляжі:"Баловница".
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