Пішла з життя знаменита російська і радянська актриса Ніна Шацька
Про смерть зірки фільму "Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено" повідомили російські ЗМІ. Актрисі був 81 рік. Причина її смерті поки не розкривається.
"На 82 - му році життя не стало Ніни Шацької. Відома театральна актриса, в кіно її багато хто бачив у фільмі "Ласкаво просимо, або Стороннім вхід заборонено" (піонервожата)", - написав знайомий Шацької Іван Шаблов в соціальних мережах.
Останні кілька місяців актриса боролася з серйозною хворобою. Вона практично не покидала будинок і не спілкувалася з друзями. Також відомо, що Шацька була невтішна після смерті свого чоловіка Леоніда Філатова, якого не стало в 2003 році. Вона довго відновлювалася після цього потрясіння.
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Близькі актриси поки не називали дату її похорону.
Зазначимо, що Ніна Шацька була актрисою в Театрі на Таганці протягом 30 років. Пізніше вона працювала в "Школі сучасної п'єси". За свої заслуги актриса була удостоєна звання Заслуженої артистки Росії.
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Відомо, що жінка померла на 59-му році життя, не доживши до 60-річчя всього кілька місяців. Про причини смерті дочка актриси не повідомила.
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