Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька розповіла про те, як це - піклуватися про трьох малюків

Виконавиця поділилася зворушливим постом в Instagram, в якому розповіла про свій досвід турботи про трьох собак. Про це пише Politeka.net.

У Зарицької є троє чотириногих улюбленців: Еффі, Панда і Поль. Співачка зізналася, що вони дуже багато значать для неї, тому вона вирішила познайомити з ними своїх шанувальників.

"Насправді, я з підозрою відношусь до людей, в яких немає жодної собаки чи котика,так як вважаю, що тварини, велика частина нашого життя, і вони вчать людей бути добрішими, менш егоїстичними, вчать нас піклуватись не тільки про себе. Мої собаки- це велика частка моєї душі, моя любов, і я не здивуюсь, якщо в майбутньому їх буде ще більше, тому й хотіла щоб ви вже познайомились з усіма", - написала артистка.

Вона показала фото, на яких позує з усіма своїми вихованцями. На знімках Зарицька сидить на траві в короткій сірій сукні, приспустивши його з плечей. Її улюбленці позують поруч.

Шанувальники не змогли пройти повз цього поста артистки.

"Красива Саша", "Класні", "клас) і у мене три хвостика", "чарівні", "бажано двох ще", "прекрасні собачки, згодна з вами, як це жити без тварин?",- пишуть люди.

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