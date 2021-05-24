Через циклон половина України знову опиниться в зоні дощів, гроз і сильного вітру

Про те, якою буде погода в понеділок, 24 травня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. Вони попередили, що вночі дощі пройдуть на заході, на півночі і в центрі країни. Вдень на північному сході, а також у Херсонській та Вінницькій областях також очікуються рясні опади, місцями грози.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко уточнивши, що причиною дощів стане циклон, який накриє майже половину областей. Вона також попередила про сильний північно-західний вітер.

На півночі нічні температури коливатимуться від +10 до +13 градусів, а Денні – від +15 до + 18.

На заході вночі очікується від + 6 до +10 градусів, а вдень стовпчики термометрів покажуть від +16 до + 19.

У центральних областях вночі буде від +10 до +13 градусів, а вдень – від +17 до + 20.

На сході вночі очікується від + 9 до +14 градусів, а вдень повітря прогріється до+18... + 26.

У південних областях вночі очікується від +11 до +14 градусів, а вдень – від +21 до + 25.

У Києві вночі пройде сильна злива, а вдень опади будуть помірними. Нічні температури коливатимуться від +11 до +13 градусів, а Денні – від +17 до + 19.

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